Тайфун Чампі: на Тайвані загинула людина, 527 поранені — Channel NewsAsia

На Тайвані внаслідок тайфуну Чампі загинула одна людина, ще 527 дістали поранення. Стихія повалила дерева, пошкодила лінії електропередач і спричинила перебої з електропостачанням, повідомляє Channel NewsAsia.

Наслідки негоди на острові

За даними пожежної служби Тайваню, загиблим став чоловік, якого хвилі змило з острова Люцю. Через сильний вітер і зливи без електроенергії в певний момент залишилися понад 288 тисяч домогосподарств. Енергетична компанія Taipower заявила, що більшість споживачів згодом знову підключили до мережі.

Міністерство транспорту Тайваню повідомило про скасування 242 авіарейсів. У північних і центральних районах острова, зокрема в Тайбеї, на другий день поспіль закрили офіси та школи. У столиці фіксували повалені дерева та періодичні зливи з поривами вітру.

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Тайфун рухається на північ

Центральне метеорологічне управління Тайваню повідомило, що Чампі перебував приблизно за 150 кілометрів на схід від острова, після того як зачепив його північно-східне узбережжя в повіті Їлань. Раніше супертифун і один із найсильніших штормів у Тихому океані цього року ослаб, однак поблизу його центру пориви вітру сягали близько 126 кілометрів за годину.

У деяких прибережних районах зафіксували пориви до 227 кілометрів за годину, які зривали покрівельну черепицю та обривали лінії електропередач. За прогнозом, Чампі прямуватиме вздовж китайського узбережжя, а згодом — до південної Японії. У китайській провінції Чжецзян через наближення тайфуну підготували рятувальників, повернули до гаваней понад 3,8 тисячі рибальських човнів та евакуювали 2084 відвідувачів островів.

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