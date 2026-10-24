Тайвань депортував інфлюенсера та оштрафував на NT$200 тис — Taipei Times

У Тайвані депортували китайського інфлюенсера, відомого в соцмережах як Berlinsun, та оштрафували його на 200 тисяч тайванських доларів. Він поширював інформацію про послуги, пов’язані із сурогатним материнством для одностатевих пар, повідомляє Taipei Times.

Штраф за рекламу медичних послуг

Департамент охорони здоров’я міста Гаосюн заявив, що чоловік публікував відео про зустрічі з прихильниками на Тайвані, а також пояснював, як завести дитину за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. За оцінкою відомства, він порушив Закон про медичну допомогу, який забороняє рекламу медичних послуг особам та організаціям, що не є медичними закладами.

У департаменті наголосили, що інфлюенсер не був ані лікарем, ані ліцензованим медичним закладом. Розмір штрафу збільшили до 200 тисяч тайванських доларів через його значну аудиторію та широкий вплив у соцмережах.

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Порушення умов туристичного в’їзду

Національне імміграційне агентство Тайваню повідомило, що чоловіка затримали в Гаосюні в четвер, після чого ухвалили рішення про його депортацію. Він прибув на Тайвань за туристичною візою, однак займався діяльністю, яка не відповідала меті його візиту.

Закон Тайваню про допоміжну репродукцію визначає вимоги до медичних надавачів, осіб, які можуть скористатися такими процедурами, та самих процедур. Комерційне сурогатне материнство на острові не дозволене. Berlinsun має понад мільйон підписників в Instagram і Douyin; місцеві медіа повідомляли, що він та його партнер живуть у Малайзії й розповідали в соцмережах про свій досвід народження дітей через донорство яйцеклітин і сурогатне материнство.

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