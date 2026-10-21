Тайвань депортував студента з Китаю через відео з президентом — ABC News Australia

Тайвань 16 жовтня депортував китайського студента за обміном, який опублікував у Douyin відео з оптичною ілюзією, що створювала враження, ніби він щипає президента Лая Цінде. Його дозвіл на в’їзд скасували, а повторний в’їзд на Тайвань заборонили на п’ять років.

Відео з виступу президента

Студент, якого публічно ідентифікували лише за прізвищем Ван, знімав Лая Цінде під час виступу президента в Національному тайванському університеті минулого тижня. Він тримав пальці перед камерою, використавши прийом примусової перспективи, через що на записі здавалося, що він щипає президента.

У підписі до ролика Ван написав, що Лай Цінде перебуває поруч, і назвав це можливістю, яка трапляється раз у житті. Студент також додав до допису хештеги про возз’єднання через протоку, протидію діям за незалежність Тайваню та неминучість возз’єднання. Про це повідомляє ABC News.

Згодом студент видалив відео, перепросив і очистив увесь вміст свого акаунта в Douyin.

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Позиція міграційної служби

Національне імміграційне агентство Тайваню заявило, що студент порушив принцип рівності й гідності, передбачений правилами в’їзду для жителів материкового Китаю. Відомство зазначило, що Тайвань є демократичним, вільним і плюралістичним суспільством, яке поважає різні погляди та звичайні обміни, однак прибулі з материкового Китаю мають дотримуватися законів і пов’язаних із ними правил.

Національний тайванський університет повідомив, що Ван навчався за обміном з університету-партнера та отримав необхідну допомогу під час перевірки владою. Представник закладу наголосив, що свобода слова має поєднуватися з повагою до інших.

За даними місцевих медіа, політик Гоміндану Лінь Пейсян поставив під сумнів рішення про депортацію, заявивши, що політичну сатиру слід відрізняти від реальної загрози. Генеральний секретар Фонду обмінів через Тайванську протоку Ло Веньцзя заявив, що поважає рішення імміграційної служби, але висловив сподівання, що інцидент не позначиться на майбутніх студентах за обміном із материкового Китаю.

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