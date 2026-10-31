Законодавчий Юань Тайваню ухвалив зміни до Кримінального кодексу, які посилюють відповідальність за керування транспортом під дією наркотиків. Максимальний строк ув’язнення за таке порушення збільшили з трьох до п’яти років, а для повторних порушників, чиї дії призвели до смерті людини, передбачили смертну кару, довічне ув’язнення або щонайменше 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє Taipei Times.

Нові кримінальні покарання

Раніше стаття 185-3 Кримінального кодексу об’єднувала відповідальність за водіння під впливом наркотиків, алкоголю та інших речовин і не передбачала смертної кари. Поправки підтримали опозиційні депутати, які мають більшість у законодавчому органі; їх спільно ініціювали партії Гоміньдан і Тайванська народна партія.

За керування під дією наркотиків тепер може загрожувати до п’яти років ув’язнення та штраф до 500 тисяч нових тайванських доларів, або близько 15,4 тисячі доларів США. Якщо порушення спричинило смерть, покарання становитиме щонайменше сім років ув’язнення та штраф до 7 мільйонів нових тайванських доларів. У разі тяжких травм передбачено від п’яти до 12 років ув’язнення і штраф до 5 мільйонів нових тайванських доларів.

Смертна кара може застосовуватися до водія, який протягом 10 років після попереднього вироку або відстроченого кримінального переслідування за водіння під дією наркотиків знову скоїв таке порушення, що призвело до смерті. Для повторних порушень із тяжкими травмами встановлено мінімальний строк ув’язнення сім років і штраф до 7 мільйонів нових тайванських доларів.

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Штрафи, позбавлення прав і перевірки

Поряд із цим на Тайвані набувають чинності суворіші адміністративні санкції. За перше виявлене керування мотоциклом або скутером під дією наркотиків штрафуватимуть на 120 тисяч нових тайванських доларів, автомобілем — на 150 тисяч. Відмова від поліцейського тесту на наркотики тягне штраф 270 тисяч нових тайванських доларів за перше порушення.

Влада також може конфіскувати транспортний засіб, який використовували під час такого порушення, або автомобіль водія, що відмовився від тестування. Водійське посвідчення порушника анулюватимуть із забороною складати іспит протягом трьох років. Також запроваджено превентивне анулювання прав на два роки для підтверджених споживачів наркотиків.

Повторні порушники протягом 10 років, а також водії, через яких сталися травми або загибель людей, отримають довічну заборону на керування. Перед повторним отриманням посвідчення після його анулювання необхідно пройти обов’язкове навчання щодо запобігання водінню під дією наркотиків або програму лікування залежності.

Нові правила передбачають штрафи від 6 тисяч до 15 тисяч нових тайванських доларів для пасажирів віком від 18 років, які свідомо сідають у транспорт до водія під дією наркотиків. Поліцію по всій країні забезпечили швидкими тестами слини для перевірок.

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