Тайвань очікує другу партію з трьох F-16V Block 70 — Taipei Times

Тайвань найближчим часом очікує на другу партію з трьох придбаних у США винищувачів F-16V Block 70. Про це перед засіданням законодавчого органу заявив міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку, повідомляє Taipei Times.

Строки прибуття

Ку не назвав точної дати прибуття літаків і сказав, що Міністерство оборони згодом надасть додаткову інформацію. Йдеться про F-16V Block 70 з бортовими номерами 6729, 6731 і 6732, які нещодавно сфотографували під час зльоту із заводу Lockheed Martin у штаті Південна Кароліна.

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Маршрут постачання

Джерело, обізнане з питанням, раніше цього тижня підтвердило, що ці три літаки є частиною тайванського замовлення у США. За його словами, вони мають повторити маршрут першої партії з двох F-16V Block 70, доставлених до Тайваню 2 жовтня: після вильоту з Техасу зупинитися на Гаваях і Гуамі, а потім прибути на авіабазу Чжихан у повіті Тайдун.

США схвалили продаж Тайваню 66 винищувачів F-16V і пов’язаного обладнання у 2019 році. Поставки планували розпочати у 2023 році та завершити цього року, однак через технічні проблеми графік перенесли.

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