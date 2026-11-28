Тайвань запровадив переглянуті стандарти медичного відбору для обов’язкової військової служби, звузивши підстави для звільнення за показниками ваги, зросту, артеріального тиску та інтелектуального функціонування. За даними South China Morning Post, Міністерство внутрішніх справ Тайваню прогнозує, що частка звільнених від служби зменшиться з 16% до 8%.

Максимальний індекс маси тіла для звільнення підвищили з 35 до 45, а мінімальний знизили з 15 до 14. Для чоловіка зростом 170 см верхня межа ІМТ 45 відповідає вазі приблизно 130 кг. Мінімальний зріст для регулярної служби також знизили зі 154 до 144 см.

Більше призовників і альтернативна служба

Влада очікує, що зміни щороку додадуть близько 4 500 чоловіків до регулярної військової служби та ще 2 700 — до альтернативної. Альтернативну службу поділили на дві категорії: категорія A передбачає польові завдання в установах на кшталт поліції та пожежних служб, а категорія B — переважно офісну роботу, державну підтримку або соціальні завдання.

Поріг IQ для звільнення знизили з показника нижче 85 до нижче 70. Чоловіків із показником від 70 до 84 можуть направляти на альтернативну службу категорії B, а не на регулярну військову службу.

Тайвань у 2024 році відновив однорічну обов’язкову службу, продовживши попередній чотиримісячний термін. Реформа відбувається на тлі низької народжуваності, нестачі особового складу та підготовки до можливого конфлікту з Народно-визвольною армією Китаю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Занепокоєння щодо здоров’я та підготовки

Нові правила викликали суперечливу реакцію серед потенційних призовників, медиків і відставних військових. Частина молодих людей підтримує жорсткіші критерії, вважаючи, що попередні норми дозволяли фізично спроможним чоловікам уникати служби через надмірну вагу або кремезну статуру.

Водночас молодіжні групи закликали посилити захист людей із медичними обмеженнями, яких можуть призначати на альтернативну службу категорії B. Вони порушили питання щодо умов для призовників з астмою, діабетом, сколіозом або значно недостатньою вагою.

Лікар Су Іфенг застеріг, що ІМТ 45 відповідає вкрай тяжкому ожирінню та може створювати ризик невідкладних станів, зокрема раптових серцевих подій. Водночас військовий аналітик Зівон Ван зазначив, що в сучасній війні призовники, непридатні до важких фізичних завдань, можуть бути корисними в роботі з безпілотниками, радарами, мережами управління, ІТ та логістиці.

Уряд Тайваню заявив, що зміни мають зробити призов справедливішим, не послаблюючи вимог до тих, кого залучатимуть до служби на передовій. Посадовці також пообіцяли окремі підходи до навчання й розміщення персоналу категорії B.

Читай нас у