Тайвань оголосив морське попередження через тайфун Чампі — Taipei Times

Центральне метеорологічне управління Тайваню оголосило морське попередження через тайфун Чампі, який, за прогнозом, найбільше впливатиме на острів у п’ятницю, 23 жовтня, та суботу, 24 жовтня. Попередження для суходолу метеорологи планували оголосити в другій половині дня 22 жовтня, повідомляє Taipei Times.

У другій половині дня 21 жовтня тайфун перебував приблизно за 910 км на схід-південний схід від мису Елуаньбі — найпівденнішої точки основної частини Тайваню. Максимальна стала швидкість вітру знизилася з 216 до 209 км/год, однак радіус шторму може збільшитися до 300 км.

Прогноз опадів і небезпечних хвиль

За даними метеослужби, 23 жовтня дощі очікуються по всьому Тайваню. У гірських районах півночі можливі сильні або надзвичайно сильні зливи, а в Тайчжуні та гірських районах сходу — локальні сильні дощі. У суботу короткочасні зливи та сильні опади прогнозують переважно на півночі острова.

Влада закликала остерігатися великих хвиль уздовж узбережжя Кілунга, на північному, центральному та східному узбережжях, на півострові Хенчун, а також на островах Пенху, Ляньцзян, Ланьюй і Люйдао. Берегова охорона заявила, що довгоперіодні хвилі вже спостерігаються, а за проникнення до закритих прибережних зон може загрожувати штраф до 250 тисяч тайванських доларів.

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Скасування рейсів і закриття туристичних об’єктів

У зв’язку з наближенням Чампі авіакомпанії скасували частину рейсів між Тайванем та японською Окінавою. China Airlines скасувала шість рейсів, а Tigerair Taiwan також повідомила про скасування кількох маршрутів. Внутрішні перевізники Mandarin Airlines та Uni Air скоригували або скасували частину польотів.

Морське та портове бюро мало призупинити кілька внутрішніх поромних маршрутів, зокрема Кілунг—Ляньцзян і Гаосюн—Магун. Пором між островами Цзіньмень і китайським Сяменем також мав припинити роботу в обох напрямках із 8:30 22 жовтня. Від полудня 22 жовтня мали закрити ферми Улін і Фушоушань у центральній частині Тайваню, рекреаційну зону Тайпіншань у повіті Їлань, а острів Гуйшань мав бути недоступним протягом трьох днів.

Президент Тайваню Вільям Лай закликав населення не недооцінювати небезпеку, навіть якщо тайфун не вийде на суходіл. Офіс реагування на стихійні лиха Виконавчого юаню закликав центральну та місцеву владу підготуватися до сильних опадів, підтоплень, зсувів, вітру та небезпечних хвиль.

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