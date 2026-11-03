Тайвань отримає чотири навчальні торпеди MK-48 до кінця року — Taipei Times

Тайвань до кінця 2026 року має отримати чотири навчальні важкі торпеди американського виробництва MK-48 Mod 6 Advanced Technology. Військово-морські сили планують завершити процедури приймання до завершення року та залучити торпеди до щорічних навчань підводного флоту у 2027 році, повідомляє Taipei Times з посиланням на звіт Міністерства національної оборони Тайваню для законодавчого органу.

Тренування для підводних човнів

Навчальні торпеди будуть особливо важливими для прототипу тайванського підводного човна Hai Kun, також відомого як Narwhal, а також для наявних субмарин класу Hai Lung. За даними військових джерел, їх можуть використати під час наступних навчань Han Kuang, морських бойових тренувань та вправ із високоточними боєприпасами.

Міністерство зазначило, що бойова торпеда коштує понад 100 млн нових тайванських доларів, або близько 3,07 млн доларів США. Тому для регулярної підготовки флоту потрібні навчальні торпеди без вибухових речовин. Після запуску їх можна підняти з води та використовувати повторно.

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Характеристики та графік постачань

Навчальна й бойова версії мають однакові системи руху, керування, активного та пасивного гідролокаційного наведення, а також дротового наведення. Вони здатні розвивати швидкість понад 55 вузлів, або 102 км/год. Замість бойової частини навчальна версія має електронний інструментальний модуль, який фіксує навігаційні дані й забезпечує необхідний розподіл ваги.

Постачання 24 бойових торпед заплановані поетапно у 2027 та 2028 роках, а завершити їх мають до кінця 2028-го. Водночас увесь проєкт закупівлі планують завершити у 2030 році — на два роки пізніше від початкового графіка. Міністерство пов'язало перегляд термінів із проблемами міжнародних виробничих ліній, зокрема з відновленням виробництва.

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