Тайвань отримав ще три винищувачі F-16 Block 70 зі США — Anadolu Agency

Тайвань отримав другу партію з трьох американських винищувачів F-16 Block 70. У неділю вранці літаки безпечно приземлилися на авіабазі Чжихан у Тайдуні.

Літаки прибули з Південної Кароліни

Як повідомляє Anadolu Agency, інформацію про прибуття літаків поширило Центральне інформаційне агентство Тайваню з посиланням на військово-повітряні сили Тайваню.

Винищувачі вилетіли із заводу Lockheed Martin у штаті Південна Кароліна минулого вівторка. Минулого місяця Тайвань отримав перші два F-16 Block 70.

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Продаж 66 винищувачів F-16V і пов’язаного обладнання адміністрація США схвалила у 2019 році. Вартість угоди становить приблизно 8 мільярдів доларів.

Модернізація та позиція Китаю

У межах програми Phoenix Rising компанія Lockheed Martin і тайванська Aerospace Industrial Development Corp. модернізували 140 винищувачів F-16A/B до конфігурації F-16V Block 20. Роботи завершили у грудні 2023 року.

Китай раніше повторив свою тверду незгоду з продажем американської зброї Тайваню після того, як острів отримав перші два літаки з 66 F-16V Block 70. Пекін вважає Тайвань відокремленою провінцією, тоді як Тайбей наполягає на незалежності Тайваню.

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