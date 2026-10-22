Тайвань перевіряє зв’язки криміналу з тиском Пекіна — Daily Maverick

Бюро національної безпеки Тайваню перевіряє можливі зв’язки місцевих кримінальних мереж із діями Китаю, які тайванська влада характеризує як транснаціональний тиск на політичних критиків. Про це керівник бюро Цай Мін-єнь заявив журналістам у парламенті, повідомляє Daily Maverick.

За словами Цая, мережі, що можуть бути причетними до інцидентів на кшталт нападу на коміка, який висміював голову КНР Сі Цзіньпіна, здебільшого складаються з кримінальних угруповань або приватних детективних фірм, пов’язаних з організованою злочинністю. Бюро, за його словами, зосереджене на встановленні того, чи могли ці структури отримувати вказівки та фінансування від Комуністичної партії Китаю.

Можливі зміни законодавства

Цай Мін-єнь заявив, що Тайваню, ймовірно, доведеться змінити законодавство для ефективнішої протидії діяльності Китаю. Він зазначив, що правова база для комплексного стримування транснаціонального тиску з боку КНР у демократичному суспільстві Тайваню є недостатньою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Верховна прокуратура Тайваню окремо закликала громадськість бути пильною, не допомагати ворожим іноземним силам і не дозволяти використовувати себе як місцевих співучасників. Канцелярія у справах Тайваню КНР не надала оперативного коментаря щодо запиту журналістів. Раніше вона також не відповідала на запитання про напад на коміка.

Тиск у водах навколо острова

Тайванська влада також заявляє про посилення тиску Китаю в акваторії навколо острова, де щодня діють китайські військові та берегова охорона. За словами Цая, патрулювання китайської берегової охорони на схід від Тайваню, яке Пекін називає правоохоронною діяльністю, відбувається дедалі регулярніше та часто супроводжується дослідницькими суднами.

Окреме занепокоєння викликає поява китайських суден морського ополчення на схід і південний захід від Тайваню. Тайванські посадовці вважають, що Китай може відпрацьовувати можливу морську блокаду із залученням військових, напіввійськових і цивільних сил. Пекін називає свої операції на схід від острова законними, оскільки вважає ці води китайськими; уряд Тайваню цю позицію відкидає.

Читай нас у