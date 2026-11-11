Тайвань підтвердив в’їзд Аліс Хуан за гонконзьким паспортом — Dawn

Імміграційна служба Тайваню підтвердила, що Аліс Хуан в’їжджала на острів за паспортом Гонконгу. Хуан звинувачують у ймовірному шпигунстві на користь Китаю у справі, пов’язаній із генеральним директором Nvidia Дженсеном Хуаном. Як повідомляє Dawn, тайванські органи влади розслідують цей випадок.

Дані про перетин кордону

Генеральний директор Національної імміграційної агенції Лін Хун-ен заявив журналістам, що відповідні державні відомства мають інформацію про записи та дані, пов’язані з Хуан. За його словами, владі були відомі всі її записи про в’їзд і виїзд.

Власникам паспортів Гонконгу загалом легше потрапити на Тайвань, ніж власникам паспортів материкового Китаю, яким також необхідно отримати спеціальний дозвіл на поїздку. У джерелі зазначається, що такі обмеження пов’язані зі складними відносинами Китаю і Тайваню.

Розслідування у Тайвані

Міністерка внутрішніх справ Тайваню Лю Ши-фан повідомила парламентарям, що Хуан справді в’їжджала до країни, але нині перебуває за кордоном. Вона заявила: якби влада знала, що жінка є шпигункою, їй не дозволили б в’їзд.

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Лю також сказала, що влада перегляне процедури попередньої перевірки, вибіркових перевірок і співбесід під час перебування, а також заходи після візиту. За її словами, наскільки відомо міністерству, дозвіл Хуан на в’їзд було анульовано, тож вона не зможе знову потрапити на Тайвань. У вівторок міністерка повідомляла, що підрозділи національної безпеки активно розслідують справу.

Дженсен Хуан визнав роман із Хуан, колишньою топменеджеркою сінгапурської компанії Megaspeed. Американські посадовці вважають, що вона працювала на китайську розвідку, тоді як Пекін відкинув звинувачення у шпигунстві. Рада директорів Nvidia в неділю повідомила про початок власного розслідування щодо генерального директора та співзасновника компанії.

Аліс Хуан, також відома як Хуан Ле, бачили на вечері, яку Дженсен Хуан влаштував у травні 2025 року в китайському ресторані Тайбея під час технологічної виставки Computex.

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