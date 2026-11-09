Уряд Тайваню планує внести зміни до Закону про протидію інфільтрації, щоб посилити відповідальність людей, які допомагають Китаю здійснювати транснаціональні репресії. Як повідомляє Taipei Times, Міністерство юстиції готує поправки щодо осіб, які за вказівкою, на прохання або за фінансування іноземних ворожих сил ведуть стеження, переслідують, залякують або здійснюють насильницькі напади, що загрожують свободі та фізичній безпеці людей.

Дві форми тиску

У доповіді Бюро національної безпеки, поданій до Законодавчого юаню, описано дві основні форми транснаціональних репресій Китаю проти Тайваню. Перша передбачає публічні політичні попередження: Пекін односторонньо запроваджує закони й норми, які, за його твердженням, спрямовані на покарання за підтримку незалежності Тайваню та просування об'єднання. Китайська влада звинувачує тайванців у підбурюванні до відокремлення й попереджає про можливі арешти та ув'язнення.

У доповіді зазначено, що Китай також закликає повідомляти про ймовірних прихильників незалежності Тайваню та публікує списки осіб, щодо яких застосовано санкції. Це, за оцінкою авторів документа, має створити враження, що Пекін може переслідувати людей за межами своєї території.

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Розслідування та обвинувачення

Друга форма, за даними Бюро національної безпеки, полягає у використанні заохочень і залученні співучасників за кордоном або на Тайвані для збору інформації, стеження, тиску, залякування та фізичних нападів на людей, які виступають проти авторитаризму або підтримують демократію. У звіті також згадано цифрові переслідування, поширення наклепницького контенту та погрози задіяти механізми Інтерполу, щоб треті країни заарештували й екстрадували людей.

За даними Міністерства внутрішніх справ Тайваню, правоохоронці розслідували дев'ять справ про транснаціональні репресії, у чотирьох із них було висунуто обвинувачення. Серед таких випадків названо інцидент, під час якого в Comedy Club кидали фарбу та фекалії, напад на медійну особу Акіо Яйту, стеження і зйомку депутата Демократичної прогресивної партії Пуми Шеня приватною детективною фірмою, а також інсценовану автомобільну аварію, спрямовану проти виконавця Хуана І-хао.

Виконавчий юань уже створив міжвідомчу платформу для координації реагування, яка об'єднує розвідувальні дані у сфері національної безпеки, цифрові докази та матеріали для розслідувань. За словами обізнаного з операціями китайського проникнення співрозмовника, проєкт поправок очікується найближчим часом, а окремий закон про протидію транснаціональним репресіям можуть ухвалити, якщо правляча партія здобуде більшість у законодавчому органі.

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