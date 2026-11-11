Тайвань планує відкрити станцію Тропіка Рака у 2027 році — Taipei Times

У повіті Цзяї на Тайвані станцію Тропіка Рака планують відкрити у другій половині 2027 року після реконструкції. Вона має стати транспортним вузлом для відвідувачів місцевих туристичних локацій, а також допомогти Taiwan Railway Corp ефективніше організовувати рух поїздів, повідомляє Taipei Times.

Реконструкція станції

За словами заступника директора Центрального регіонального інженерного підрозділу Залізничного бюро Ліня Цзяньчжі, рішення ухвалили з огляду на запит жителів південної частини міста Цзяї та Шуйшана щодо залізничного сполучення. Ще однією причиною стала потреба перебудувати станції в місті Цзяї в межах проєкту підняття залізниці на естакаду.

Оновлена станція матиме тему «Ліс світла», що поєднує образи сонячного ландшафту тропіка Рака, а також гір, хмар і лісів Алішаня. Вартість робіт оцінюють у понад 600 млн нових тайванських доларів, або близько 18,3 млн доларів США. За даними Ліня, проєкт виконано приблизно на 80%.

На станції облаштують дві криті платформи та чотири колії. Довжина кожної платформи становитиме близько 260 метрів. Після завершення реконструкції тут зможуть зупинятися експреси класу Tzuchiang.

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Сполучення і маршрути

Станція розташована приблизно за 4 км від залізничної станції Цзяї та за 2,6 км від станції Шуйшан. Лінь Цзяньчжі заявив, що жителі прилеглих районів зможуть заощаджувати близько 20 хвилин у години пікового навантаження. До 2030 року середній щоденний пасажиропотік прогнозують на рівні близько 1 тисячі людей.

Проєкт передбачає надземний вестибюль, що з'єднає території по обидва боки колій. Станція матиме зв'язок із парком-пам'яткою Тропіка Рака, Центром космічної освіти, веломаршрутом Тропіка Рака та залізничним веломаршрутом Цзяю. Її також використовуватимуть як контрольну станцію для поїздів, що заїжджатимуть до депо Шуйшан і виїжджатимуть із нього.

Станцію відкрили для громадськості 1937 року. Спочатку вона переважно обслуговувала вантажні поїзди та щороку обробляла близько 178 тисяч тонн вантажів. Пасажирські поїзди курсували тут у 1949–1961 роках, а 2002 року станцію вивели з експлуатації.

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