Тайвань планує збудувати рятувальне судно для підводних човнів — Taipei Times

Міністерство оборони Тайваню планує з наступного року до 2034-го збудувати спеціалізоване рятувальне судно для підводних човнів вартістю 13,8 млрд тайванських доларів, або 420,2 млн доларів США. Корабель має забезпечити пошуково-рятувальні можливості для запланованого флоту з 10 субмарин.

Як повідомляє Taipei Times, у проєкті бюджетного звіту для Законодавчого юаню оборонне відомство зазначило, що спершу збудує одне таке судно. Водночас кілька джерел у збройних силах заявили виданню, що формулювання про «першу» закупівлю може свідчити про намір у майбутньому отримати щонайменше ще один корабель.

Потреба у резервному судні

За словами співрозмовників газети, рятувальні кораблі використовують нечасто, однак вони мають бути готовими до застосування за потреби. Ремонт і технічне обслуговування такого судна можуть тривати кілька місяців, тому флоту потрібен резервний корабель.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Джерела зазначили, що поширеним орієнтиром для військово-морських сил є одне рятувальне судно на 10–20 підводних човнів. Тайваню, на їхню думку, необхідно щонайменше два кораблі через складний підводний рельєф довколишніх морів і потребу мати окремі судна для західних та глибоких східних вод острова.

Додаткові можливості флоту

Перший спеціалізований корабель також має стати платформою для відпрацювання взаємодії з глибоководним рятувальним апаратом і проведення навчань. Окремо бюджет передбачає придбання двох додаткових рятувально-буксирних суден класу Da Wu, здатних здійснювати надводне буксирування та рятувати підводні човни на глибині до 100 метрів.

Неназваний представник оборонного відомства також розповів виданню, що Тайвань розглядає майбутній флот із 10 ударних підводних човнів як засіб засідок проти важливих кораблів противника у стратегічних морських протоках. За його словами, у разі конфлікту з Китаєм субмарини мали б діяти переважно в районі протоки Міяко, каналу Баші та морів на схід від Тайваню, а не в мілких водах Тайванської протоки.

Читай нас у