Тайвань повідомив компанії Meta про майже 2700 акаунтів у соціальних мережах, які місцеві посадовці вважають імовірною частиною китайської кампанії інформаційного впливу напередодні виборів мерів і голів повітів 28 листопада. Про це повідомляє Jerusalem Post із посиланням на трьох тайванських чиновників і внутрішні урядові звіти.

Посадовці виявили переважно акаунти у Threads — текстовій платформі Meta, популярній на Тайвані. Майже всі з них створили протягом останніх чотирьох місяців. Згідно з одним зі звітів, профілі могли бути створені партіями, а більшість із них були позначені як китайські.

Meta видалила позначені акаунти

Представник Meta повідомив, що компанія видалила акаунти, на які вказала влада Тайваню. За його словами, значну частину з них системи платформи вже деактивували. У Meta назвали ці профілі «низькоякісними фейковими акаунтами» та заявили, що жоден із них не публікував матеріалів на виборчу тематику, а більшість не мала підписників.

Тайванські посадовці підтвердили, що частину позначених профілів прибрали. Водночас троє співробітників служб безпеки Тайваню, які розслідують справу, вважають цю активність елементом ширшої схеми поширення дезінформації, просування політично поляризованих наративів і підриву довіри до демократії.

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Ознаки масового створення профілів

Із 2400 акаунтів Threads, про які Тайвань повідомив Meta, 74% вказали місцем перебування Китай, близько 25% не зазначили локації, ще 1% — Росію. У звіті йдеться про 27 груп профілів зі схожими китайськими іменами та різними числовими ідентифікаторами, що, на думку авторів документа, може свідчити про їхнє масове створення.

У звіті оцінюють, що цю групу акаунтів могли масово створити оператори в Китаї або Росії для впливу на місцеві вибори на Тайвані у 2026 році. За словами одного з посадовців, деякі профілі спершу видавали себе за звичайних тайванських користувачів і публікували дописи про повсякденні теми, зокрема ворожіння. Пізніше вони критикували уряд і кандидатів та писали, що через розчарування правлячою Демократичною прогресивною партією відмовляться голосувати.

Окремо Тайвань повідомив Meta про приблизно 260 акаунтів, які поширили понад 2150 відео, згенерованих штучним інтелектом. За даними урядового звіту, ролики зібрали 2,35 млн взаємодій, зокрема коментарів і поширень, та здебільшого були спрямовані проти політиків і політики Демократичної прогресивної партії. Китайське Управління у справах Тайваню не відповіло на запит про коментар.

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