Тайвань заявив про присутність понад 100 кораблів ВМС Китаю та китайської берегової охорони в західній частині Тихого океану, зокрема авіаносної ударної групи «Ляонін», яка проводила навчання у Філіппінському морі. Одночасно Тайвань зафіксував різке зростання активності китайської військової авіації поблизу острова.

За 24 години до 6:00 у вівторок тайванське оборонне відомство зареєструвало 49 вильотів літаків Народно-визвольної армії Китаю. Це був найвищий добовий показник від початку року. До ранку середи кількість вильотів за аналогічний період знизилася до 22.

Кораблі у кількох морях

Голова Ради національної безпеки Тайваню Джозеф Ву повідомив про масштабне розгортання китайських сил у соцмережах. Він заявив, що Тайвань зберігає пильність і не має наміру провокувати, але не поступатиметься тиску.

На оприлюдненій ним схемі китайські судна були позначені у Східнокитайському та Південнокитайському морях, у водах навколо Тайваню та у Філіппінському морі. Як повідомляє South China Morning Post, ударна група «Ляонін» діяла у Філіппінському морі разом із кораблями Східного, Північного та Південного командувань НВАК.

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Другий етап навчань «Ляоніна» у західній частині Тихого океану розпочався 14 жовтня. Раніше авіаносець відстежували приблизно за 46 км на схід-південний схід від філіппінського острова Балут, після чого 23 жовтня він попрямував на північний схід.

Дані поблизу Тайваню

Водночас дані міністерства оборони Тайваню стосовно безпосередньо прилеглих до острова повітряних і морських зон показали меншу кількість китайських суден. За 24 години до ранку вівторка там зафіксували шість кораблів ВМС Китаю та шість офіційних суден, а до ранку середи — сім військових кораблів і п’ять офіційних суден.

Нинішні 49 авіавильотів не перевищили попередніх піків під час великих навчань НВАК поблизу Тайваню. Зокрема, наприкінці минулого року добовий показник сягав 77 літаків 31 грудня після 130 вильотів днем раніше. Рекордом залишаються 153 вильоти під час навчань Joint Sword-2024B у жовтні 2024 року.

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