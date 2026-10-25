Тайвань повідомив про затримки постачання торпед, AGM-154C і F-16V — Taipei Times

У Тайвані затримується виконання трьох із 24 чинних програм закупівлі американського озброєння — постачання важких торпед MK-48, боєприпасів AGM-154C та винищувачів F-16V Block 70. Про це йдеться у звіті Міністерства національної оборони, поданому до Законодавчого юаню, повідомляє Taipei Times.

Ще 21 програма закупівель виконується за графіком. Водночас постачання всіх 28 торпед MK-48 — 24 бойових і чотирьох навчальних — перенесли на 2028 рік. Їхня вартість становить 5,46 млрд нових тайванських доларів, або близько 168 млн доларів США. У міністерстві пояснили затримки порушеннями ланцюгів постачання та потребою відновити виробничі лінії.

Боєприпаси та винищувачі

Закупівля AGM-154C здійснюється в межах проєкту модернізації тайванських F-16A/B Feng Chan. За даними відомства, США мали відновити виробництво, знайти матеріали та розв’язати питання інтеграції систем, оскільки Тайвань обрав новітню версію боєприпасів. Їхнє постачання також мають завершити у 2028 році. Модернізацію винищувачів F-16A/B завершили у 2023 році.

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Окремо затримується закупівля 66 літаків F-16V Block 70, на яку у 2020–2026 роках виділили 247,23 млрд нових тайванських доларів. Усі літаки планували поставити у 2026 році, однак перенесення й перезапуск виробничої лінії, а також проблеми в ланцюгах постачання поставили цей графік під загрозу. Перші два винищувачі прибули на авіабазу Чжіхан у Тайдуні 2 жовтня, решту планують переганяти до Тайваню партіями після завершення підготовки.

Інші програми

Міністерство також повідомило, що до кінця року очікує отримати всі танки M1A2T, безпілотники Switchblade 300 та парашутне оснащення для повітряних операцій. Триватимуть поставки систем наземного зв’язку третього покоління, переносних зенітних комплексів Stinger, берегових комплексів Harpoon, розвідувальних контейнерів MS-110 і дронів MQ-9B.

Програму систем наземного зв’язку, розраховану до 2029 року, оцінюють у понад 8,7 млрд нових тайванських доларів. Вона передбачає 154 вузли зв’язку, 24 ретрансляційні системи та вісім центрів управління мережею. Також триває програма модернізації Patriot II і закупівлі Patriot III вартістю понад 179,1 млрд нових тайванських доларів, що включає модернізацію трьох підрозділів Patriot II, шести підрозділів Patriot III та придбання 102 ракет Patriot III збільшеної дальності.

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