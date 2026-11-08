Тайвань продовжив програму ваучерів для транзитних пасажирів до 2028 року — Taipei Times

Туристична адміністрація Тайваню продовжила до 31 грудня 2028 року програму подарункових ваучерів номіналом 600 тайванських доларів для іноземних транзитних пасажирів у міжнародному аеропорту Таоюань. Програма діятиме до зазначеної дати або до вичерпання виділених коштів, повідомляє Taipei Times.

Умови отримання ваучера

Ваучер вартістю 600 тайванських доларів, або близько 18,31 долара США, можуть отримати пасажири з паспортами не Республіки Китай. Для участі вони мають прямувати через аеропорт Таоюань транзитом, в’їхати на територію Тайваню та перебувати там не більш як 24 години.

Мандрівникам необхідно заздалегідь зареєструватися на сайті кампанії, а після прибуття пред’явити паспорт і посадковий талон на стикувальний рейс у центрах обслуговування відвідувачів Туристичної адміністрації. Ваучери можна використати в закладах, що беруть участь у програмі, зокрема в ресторанах, магазинах безмитної торгівлі, сувенірних крамницях та інших торгових точках в аеропорту.

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Додатковий тираж

Початкове фінансування програми становило 22 млн тайванських доларів, чого вистачало приблизно на 36 666 ваучерів. Станом на 31 жовтня пасажирам уже видали 33 525 ваучерів, а решту запасу очікували роздати до кінця місяця.

Для продовження програми адміністрація планує надрукувати ще 40 тис. ваучерів; їхню кількість можуть скоригувати залежно від фактичного попиту. За даними компанії-оператора аеропорту, торік через Таоюань пройшли 6,69 млн транзитних пасажирів. Продовження ініціативи також пов’язали з очікуваним завершенням третього термінала наприкінці наступного року.

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