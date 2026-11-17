Представництво Тайваню в адміністративній столиці ПАР Преторії продовжує працювати, попри вимогу влади країни перенести його до Йоганнесбурга. Про це Taipei Times повідомляє з посиланням на письмову відповідь міністра міжнародних відносин і співробітництва ПАР Роналда Ламоли на парламентські запитання.

Представництво залишається в Преторії

За словами Ламоли, будівля, що належить Тайваню, досі має вивіску Taipei Liaison Office та користується податковими пільгами й іншими привілеями.

У липні минулого року уряд ПАР односторонньо знизив статус місії та перейменував її на Taipei Commercial Office. Водночас установа продовжує працювати в Преторії.

ПАР почала наполягати на перенесенні де-факто посольства Тайваню з Преторії до Йоганнесбурга у 2023 році. Ламола заявив, що рішення про переміщення офісу не підлягає перегляду, назвавши його логічним і політичним імперативом.

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Юридичні обмеження та переговори

Південноафриканська влада консультується з адміністрацією Тшване — міського муніципалітету, до якого входить Преторія, — щодо юридично обґрунтованого й дипломатично прийнятного способу домогтися перенесення представництва. За словами міністра, конституційний захист права власності на будівлю обмежує можливість примусово перенести місію.

У вересні минулого року Тайвань запровадив обмеження на експорт мікрочипів до ПАР, важливих для її автомобільної та технологічної галузей. Згодом їх призупинили після згоди ПАР на формальні переговори.

Однак більш ніж за рік переговори не дали прориву. Міністерство міжнародних відносин і співробітництва ПАР продовжує домагатися укладення нового меморандуму, який регулював би двосторонню торгівлю, інвестиції та культурні зв’язки.

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