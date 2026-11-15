Тайвань проведе референдум про відмову від без’ядерної політики — Taipei Times

На Тайвані 28 листопада одночасно з місцевими виборами відбудеться референдум щодо припинення політики «без’ядерної батьківщини» та використання атомної енергетики для пожвавлення економіки. Напередодні голосування Центральна виборча комісія проводить п’ять телевізійних форумів, присвячених питанню референдуму, повідомляє Taipei Times.

Аргументи прихильників атомної енергетики

На другому форумі асоційований науковий співробітник Центру зеленої економіки Інституту економічних досліджень Чжунхуа Чень Чжуншун заявив, що Тайвань став надто залежним від природного газу, оскільки розвиток відновлюваної енергетики не виправдав очікувань. За його словами, країні бракує не цілей чи технологій, а часу.

Чень вважає, що центри обробки даних для штучного інтелекту та заводи з виробництва передових мікросхем будуються швидше, ніж велика енергетична інфраструктура. Посилаючись на оцінки ядерної галузі, він сказав, що реактори можна перезапустити за термін від 18 місяців до трьох років. Це, на його думку, допоможе забезпечити надійне, доступне та низьковуглецеве електропостачання, поки Тайвань нарощуватиме потужності відновлюваної генерації.

Він також заявив, що відновлення роботи АЕС №2 та №3 могло б диверсифікувати енергобаланс і зменшити залежність острова від постачань скрапленого природного газу.

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Позиція уряду

Заступник міністра економіки Лай Цзяньсін, який виступив проти пропозиції, заявив, що економіка та експорт Тайваню зростали навіть у міру зниження частки атомної енергетики у виробництві електроенергії. «Атомна енергетика не є універсальними ліками для економіки», — сказав він, пославшись на модернізацію промисловості та сильні виробничі ланцюги Тайваню.

Лай зазначив, що уряд не відкидає можливості використання ядерної енергетики. Державна Taiwan Power Co вже оцінює, чи можуть наявні станції безпечно відновити роботу відповідно до зміненого законодавства. Зокрема, перевіряють можливе погіршення стану обладнання через тривалий вплив радіації або корозію.

За його словами, референдум не може замінити обов’язкові законом перевірки та наукове підтвердження конструкційної безпеки обладнання. Навіть якщо АЕС №2 та №3 визнають безпечними і їхній перезапуск отримає суспільну підтримку, їхній сукупний виробіток буде еквівалентний приблизно 10% нинішнього виробництва електроенергії Тайваню. Окремо доведеться вирішувати питання захоронення ядерних відходів.

Останній діючий реактор Тайваню на АЕС Мааньшань зупинили 17 травня 2025 року. 21 березня президент Лай Цінде заявив, що Міністерство економіки визначило: Мааньшань та АЕС №2 у районі Ваньлі міста Новий Тайбей відповідають умовам для початку процедури перезапуску, а Taiwan Power Co готує наступні кроки.

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