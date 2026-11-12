Тайвань розглядає компенсацію за втрату зору після семаглутиду — Taipei Times

Тайванські органи охорони здоров’я розглядають першу заяву на державну компенсацію через втрату зору, яку ймовірно пов’язують із застосуванням семаглутиду. Заявник повідомив, що приймав препарат Ozempic для лікування ожиріння, хоча на Тайвані цей лікарський засіб схвалено лише для лікування цукрового діабету другого типу, повідомляє Taipei Times.

Заява про компенсацію

Пульмонолог Су Іфен заявив місцевим медіа, що його пацієнт утратив зір на одне око та частково — на друге після того, як застосовував Ozempic для зниження ваги. Лікар подав заяву про компенсацію медичної шкоди, однак отримав запит від уряду щодо підстав призначення препарату та його дозування.

Керівниця підрозділу лікарських засобів тайванського Управління з контролю за продуктами й ліками Лінь Ічжу повідомила, що справу розглядають. Тайванський фонд допомоги у випадках шкоди від ліків прийняв заяву в березні, а наступного місяця вона стала урядовою справою. Наразі від заявника очікують додаткових відомостей.

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За словами Лінь, державну компенсацію зазвичай надають людям, які зазнали тяжкої шкоди внаслідок використання рецептурного препарату за схваленим показанням. Тому відомство має встановити обставини застосування Ozempic, зокрема мету призначення та дозу.

Ризик ураження зорового нерва

Американські регулятори зобов’язали виробників препаратів класу GLP-1 додати до інструкцій інформацію про підвищений ризик неартеріїтної передньої ішемічної оптичної нейропатії. Це рідкісне захворювання, яке також називають очним інсультом і яке може призвести до сліпоти.

Су Іфен оцінив імовірність такого ураження для людей, які використовують рецептурні препарати GLP-1, приблизно у 1,5 випадку на 10 тисяч. Станом на минулий четвер Національна система повідомлень про побічні реакції на ліки отримала 314 повідомлень, пов’язаних із семаглутидом, зокрема 12 — про очні розлади. За даними Лінь, пацієнт Су є єдиним користувачем препаратів GLP-1, який надав чітку документацію про діагноз неартеріїтної передньої ішемічної оптичної нейропатії.

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