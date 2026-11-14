Тайвань розробив живці для відновлення виробництва золотих груш — Taipei Times

На Тайвані розробили власні прищепні живці для золотих груш, що може допомогти відновити їхнє виробництво в селищі Саньсін повіту Їлань. Нові живці влітку створила Ланьянська філія Хуалянської районної станції сільськогосподарських досліджень і поширення технологій після двох років випробувань, повідомляє Taipei Times.

Повернення груш на ринок

Агентство сільського господарства та продовольства заявило, що на початку наступного року живці прищеплюватимуть до грушевих дерев. Очікується, що золоті груші із Саньсіна можуть знову з’явитися на ринку наступного літа.

Золоті груші є одним із трьох основних різновидів так званих саньсінських адміральських груш, поряд із сортами косуй та хосуй. «Одруженими» називають груші, вирощені щепленням живців високоякісних, зазвичай високогірних або високоширотних сортів на дерева, пристосовані до теплого клімату Тайваню.

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Заміна поставок із Китаю

Раніше золоті груші становили понад половину місцевого виробництва цього виду завдяки м’якій текстурі, солодкому смаку та світло-жовтій шкірці. Цей сорт рідко вирощують в інших регіонах, оскільки він чутливіший до клімату та умов росту.

Поставки живців для щеплення золотих груш із китайської провінції Шаньдун припинилися чотири роки тому на тлі посилення напруженості у відносинах між сторонами Тайванської протоки. Живці сортів косуй і хосуй надалі постачали з Японії, однак вирощування золотих груш було призупинене через нестачу шаньдунських живців.

Ланьянська філія повідомила, що живці для розмноження відібрали з дерев золотих груш у районі Лішань міста Тайчжун. Асоціація фермерів Саньсіна має намір створити в гірських районах Тайваню базу з виробництва прищепних живців, щоб забезпечити стабільні поставки для садівників.

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