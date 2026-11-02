Тайвань розширив субсидії на викладання місцевих мов у старших школах — Taipei Times

Міністерство освіти Тайваню заднім числом із 1 серпня розширило субсидії на програми викладання місцевих мов у державних старших школах, повідомляє Taipei Times. Місцеві органи влади зможуть щороку отримувати від 300 тис. до 900 тис. тайванських доларів залежно від кількості шкіл у їхній юрисдикції.

Фінансування передбачене для оплати праці допоміжного персоналу для викладання мов, підготовки та сертифікації викладачів, а також придбання навчальних матеріалів. Погодинна оплата праці викладачів має відповідати ставкам учителів із неповною зайнятістю та вчителів-замінників у державних школах.

Виплати викладачам

Школи, де діють програми місцевих мов, можуть одержати кошти на погодинну оплату роботи викладачів, їхні транспортні витрати, а також страхові внески, пов’язані з працевлаштуванням, і медичне страхування. Річна компенсація витрат на проїзд становитиме від 2 тис. до 10 тис. тайванських доларів на людину — залежно від того, чи працює викладач у межах або поза межами відповідної юрисдикції, а також від кількості шкіл, де він викладає.

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Ті, хто викладає у чотирьох або більше адміністративних районах, отримуватимуть 8 тис. тайванських доларів, а ще 2 тис. — якщо щонайменше один із районів юридично визначено як віддалений. Компенсації проїзду не поширюються на викладачів мов корінних народів, для яких діє окрема програма.

Матеріали та освітні поїздки

Адміністрація освіти K-12 також надаватиме педагогам субсидії для складання іспитів на сертифікат викладання мов середнього або просунутого рівня. Учителі, які отримали сертифікати на викладання мов і проводили заняття торік, можуть отримати до 10 тис. тайванських доларів на навчальні матеріали, заохочення для учнів та інше обладнання.

Загальна сума допомоги для однієї школи в межах програми обмежена 50 тис. тайванських доларів на рік. До 30 тис. тайванських доларів може бути спрямовано на поїздки, пов’язані з місцевою культурою, об’єктами спадщини, мистецтвом і довкіллям, або на професійне навчання педагогів.

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