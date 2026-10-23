Тайвань скасував 931 авіарейс через тайфун Чампі — Asharq Al-Awsat

Тайвань у п’ятницю закрив школи та офіси, а також скасував сотні авіарейсів через тайфун Чампі, який пройшов поблизу острова, принісши сильний вітер і зливи. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, Міністерство транспорту Тайваню заявило про скасування всіх 262 внутрішніх рейсів та 669 міжнародних.

Наслідки на Тайвані

Центральне метеорологічне управління Тайваню закликало жителів прибережних районів утриматися від активностей просто неба й поїздок за кермом, а також остерігатися предметів, що можуть падати.

За даними пожежної служби, одна людина загинула 22 жовтня після того, як її змило хвилями на острові Люцю. Ще 94 людини зазнали травм унаслідок шторму. Влада евакуювала майже 1300 жителів із вразливих гірських районів. Водночас високошвидкісна залізниця вздовж західного узбережжя острова працювала у звичайному режимі.

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Раніше цього тижня максимальна швидкість сталого вітру тайфуну сягала 298 км/год, однак під час наближення до Тайваню з південного заходу вона знизилася до 155 км/год. Очікувалося, що центр Чампі залишиться над морем, пройде повз північно-східну оконечність Тайваню, а далі поверне на північ у напрямку південно-західних островів Японії.

Перебої в Японії та на Філіппінах

На південному заході Японії тайфун травмував одну людину, спричинив скасування рейсів і перебої з електропостачанням. На острові Міяко жінка віком понад 70 років зламала ногу через сильний вітер. На острові Ісіґакі без електрики залишилися майже 2000 домогосподарств, а десятки рейсів до Міяко, Ісіґакі й Окінави та з цих островів скасували.

На Філіппінах берегова охорона заборонила суднам і поромам виходити в море біля низки північних міст. У Баско, адміністративному центрі провінції Батанес, закрили внутрішній аеропорт і скасували два місцеві рейси. У провінції Кагаян майже 200 людей евакуювали до безпечніших місць, а на острові Калаян призупинили навчання на всіх рівнях.

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