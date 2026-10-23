Тайвань скасував 979 рейсів через наближення тайфуну Чемпі — Daily Maverick

Тайвань скасував 979 внутрішніх і міжнародних авіарейсів, а школи, офіси та фінансові ринки у більшості регіонів припинили роботу через наближення тайфуну Чемпі. Станом на п’ятницю шторм перебував приблизно за 170 км на схід від острова; за прогнозом, він мав пройти поблизу північного сходу Тайваню, повідомляє Daily Maverick.

Жертви та евакуація

Через сильний вітер і зливи загинула одна людина, ще 163 дістали поранення. Із гірських районів евакуювали 2639 людей. Компанія Taipower повідомила, що без електропостачання залишилися понад 77 тисяч домогосподарств, хоча більшості з них подачу електрики вже відновили.

Центральне метеорологічне управління Тайваню зазначило, що поблизу центру Чемпі пориви вітру сягали близько 191 км/год. Радіус тайфуну оцінювали приблизно у 320 км — цього достатньо, щоб охопити більшу частину острова. Метеорологи не виключали виходу шторму на сушу, якщо він сповільниться або змінить траєкторію.

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Попередження для узбережжя

Жителі прибережних міст отримали мобільні попередження про пориви вітру понад 150 км/год і заклик негайно шукати укриття. Для гірських районів на півночі Тайваню, зокрема поблизу Тайбея, прогнозували майже метр опадів.

У північно-східному повіті Їлань влада роздавала мішки з піском та підготувала амфібії й надувні рятувальні човни. У порту Суао заявили, що за потреби військові допомагатимуть з евакуацією та ліквідацією наслідків негоди. Водночас високошвидкісна залізниця, яка сполучає північ і південь острова, продовжила працювати. Виробник чипів TSMC повідомив, що його робота не зазнала істотного впливу.

За прогнозом, Чемпі мав пройти поблизу північного сходу Тайваню, далі повернути на північ у бік китайського узбережжя, а згодом рухатися до півдня Японії.

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