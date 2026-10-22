Тайвань відмовив у в’їзді китайському акторові Чжан Лінхе, який знімається в історичному романтичному серіалі Pursuit of Jade. Рішення спричинило публічну суперечку між Радою у справах материкового Китаю Тайваню (MAC) та Управлінням у справах Тайваню КНР (TAO), повідомляє Taipei Times.

Позиції Тайваню та Китаю

В Управлінні у справах Тайваню КНР заявили, що тайванська влада має припинити «політичні маневри та необґрунтовані обмеження», які, за твердженням відомства, перешкоджають культурним обмінам між двома берегами Тайванської протоки.

У MAC відповіли, що Тайвань вітає візити китайських представників індустрії розваг, якщо вони не причетні до кампанії Пекіна проти національного суверенітету Тайваню. Рада заявила, що Чжан Лінхе публікував у соцмережах коментарі, які принижують суверенітет Тайваню, а також виступав на Форумі проток — майданчику, який MAC назвала інструментом роботи Пекіна з об’єднаним фронтом.

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За даними MAC, актор також не надав тайванським посадовцям достатньо чіткого пояснення мети свого візиту. У відомстві додали, що китайська сторона не має підстав звинувачувати Тайвань у політичних маневрах. За твердженням MAC, Китай організував напад, унаслідок якого постраждав комік Хуан Іхао, було пошкоджено майданчик для його виступів, а також підтримав бойкот телеведучого Кевіна Цая.

Історичний наратив Пекіна

Окремо експерт із національної безпеки в урядовому брифінгу попередив, що відзначення Пекіном Дня ретроцесії та 160-річчя від дня народження Сунь Ятсена є спробою переписати історію для обґрунтування китайських претензій на Тайвань.

За оцінкою експерта, Китай протягом останніх років намагається створити правові підстави для своїх претензій через переосмислення історії Другої світової війни. Раніше Пекін відзначав День ретроцесії не частіше ніж раз на п’ять років, однак торік Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників оголосив цю дату щорічним святом. Експерт також заявив, що КНР намагається включати себе в історичні події, які відбулися до заснування комуністичної держави у 1949 році.

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