Тайвань відмовлятиме посадовцям у дозволах на поїздку до Пекіна — South China Morning Post

На Тайвані Рада у справах материкового Китаю відмовлятиме посадовцям у дозволах на поїздку до Пекіна для участі в офіційних заходах до 160-річчя від дня народження Сунь Ятсена 12 листопада. Рада також закликала представників усіх секторів утриматися від поїздок до материкового Китаю, Гонконгу та Макао на пов’язані з цією датою події.

Як повідомляє South China Morning Post, це перший випадок, коли влада Тайваню, очолювана Демократичною прогресивною партією, формально заблокувала участь тайванців у материкових заходах на честь Сунь Ятсена. Відставним високопосадовцям оборонних і безпекових структур також нагадали про законодавчі правила, які забороняють їм брати участь у політичних подіях, організованих владою материкового Китаю.

Реакція Пекіна

Речниця Управління у справах Тайваню при владі Китаю Чжан Хань назвала обмеження «зрадою історії» та заявила, що воно посилить напруженість між двома берегами Тайванської протоки. За її словами, пекінські заходи мають об’єднати китайців, зокрема жителів Тайваню, для протидії силам, що виступають за незалежність Тайваню, та зовнішньому втручанню.

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Тайванська рада зі свого боку звинуватила Пекін у викривленні історичних фактів довкола Сунь Ятсена. Вона заявила, що Комуністична партія Китаю використовує пам’ятні заходи як інструмент пропаганди своєї позиції проти незалежності Тайваню та на підтримку об’єднання.

Спільна історична постать

Сунь Ятсен заснував Китайську Республіку у 1912 році та партію Гоміньдан. На Тайвані його вшановують як батька-засновника Китайської Республіки — офіційної назви острова після переїзду туди уряду Гоміньдану в 1949 році. У материковому Китаї Сунь Ятсена офіційно називають «великим попередником демократичної революції» та пов’язують його спадщину з наративом про національне об’єднання.

На заході до 150-річчя Сунь Ятсена у Пекіні десять років тому були присутні близько 3 тисяч людей, зокрема щонайменше 32 відставні тайванські військові та кілька колишніх високопоставлених діячів Гоміньдану. Генеральна секретарка парламентської фракції Гоміньдану Сюй Юйчжень заявила, що партія вітає вшанування спадщини Сунь Ятсена, однак такі контакти мають відбуватися на засадах рівності, гідності та чіткого визнання існування Китайської Республіки.

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