Тайвань заборонить на рейсах вироби для нагрівання тютюну — Taipei Times

Тайвань із 1 грудня заборонить використовувати вироби для нагрівання тютюну під час авіарейсів. За порушення пасажирам може загрожувати до п’яти років ув’язнення, затримання або штраф до 150 тисяч тайванських доларів, повідомляє Taipei Times з посиланням на Управління цивільної авіації Тайваню.

Заборона діятиме весь політ

Відповідно до оновлених правил, пасажирам буде заборонено використовувати вироби для нагрівання тютюну на будь-якому етапі польоту. Чинна заборона на використання електронних сигарет у літаках також залишиться в силі.

Управління цивільної авіації заявило, що зміни мають привести авіаційні правила у відповідність до Закону про запобігання шкоді від тютюну. Регулятор також вказав на потенційні ризики пожежі та задимлення, пов’язані з новими тютюновими й нікотиновими виробами, а також на можливе збільшення витрат на технічне обслуговування літаків.

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Суворіші санкції за наслідки

Якщо порушення спричинить смерть людини, винуватцеві може загрожувати довічне ув’язнення або щонайменше сім років позбавлення волі. У разі тяжкого травмування передбачено від трьох до десяти років ув’язнення.

Пасажирам порадили перед посадкою перевіряти відповідні правила на сайтах авіакомпаній або на стійках реєстрації. На борту електронні сигарети, пристрої для нагрівання тютюну, а також пов’язані з ними пристрої та аксесуари мають бути вимкненими.

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