Тайвань заборонив яхтам китайських власників заходити до портів — Taipei Times

Тайвань заборонив яхтам, що належать китайським власникам, отримувати дозвіл на захід до портів країни. Обмеження запровадило Бюро морських портів у межах оновлених правил для іноземних яхт, повідомляє Taipei Times.

Нові обмеження для яхт

Раніше правила вже не дозволяли подавати заявки яхтам, зареєстрованим у Китаї, а також суднам, що прямують до Тайваню безпосередньо з Китаю. Тепер до переліку додали яхти китайських власників.

Бюро заявило, що зміни мають уніфікувати розгляд заявок і порядок схвалення строків перебування іноземних яхт. Оновлені настанови також конкретизують перелік документів для отримання дозволу та умови подання заяв на спеціальне продовження.

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Строки дозволів і штрафи

Заявники мають надати документи, що посвідчують особу власника, капітана або оператора яхти, сертифікат чи реєстраційне свідоцтво судна, підтвердження кваліфікації оператора, список пасажирів і екіпажу, план плавання та інші супровідні документи.

Первинний спеціальний дозвіл може діяти до шести місяців на рік. Заяву на продовження необхідно подати щонайменше за 14 днів до завершення його строку разом із документами про погодження подальшої стоянки яхти адміністрацією відповідного порту. Кожне продовження обмежене одним місяцем.

Спеціальне продовження можуть надати, зокрема, для ремонту яхти або в разі її перереєстрації на Тайвані. За порушення правил морські органи влади можуть оштрафувати власника або оператора судна на суму від 30 тисяч до 300 тисяч нових тайванських доларів. Також їм можуть наказати негайно залишити Тайвань.

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