Тайвань заявив про 53 китайські судна в регіональних водах — The Japan Times

Тайвань заявив про присутність 53 китайських військових та інших офіційних суден у морському районі, що простягається від півдня Японії до Тайваню і вод поблизу Філіппін. За даними The Japan Times, про це повідомив генеральний секретар Ради національної безпеки Тайваню Джозеф Ву.

Кораблі та авіаносець

Ву опублікував у соцмережі X карту з позначенням 53 суден, серед яких 34 кораблі ВМС Китаю. До цього переліку увійшов авіаносець «Ляонін».

Згідно з картою, авіаносець і його бойова група перебували на схід від Філіппін. Інші китайські формування розміщувалися на схід і південний схід від Тайваню, а також біля південного узбережжя Японії, де карта показувала три судна. Джозеф Ву заявив, що Тайвань стежить за їхньою діяльністю, а «одночасна загроза для Тайваню, Японії та Філіппін є очевидною».

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Реакція Тайбея та Пекіна

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що відомство відстежує активність китайських військових кораблів та обмінюється розвідувальними даними з партнерами. Він також сказав, що Тайвань працює над посиленням власного стримувального потенціалу.

Раніше цього місяця Міністерство оборони Китаю повідомляло, що «Ляонін» бере участь у планових навчаннях, не спрямованих проти будь-якої конкретної країни. У матеріалі зазначається, що Китай не відмовлявся від застосування сили для встановлення контролю над Тайванем, хоча заявляє, що віддає перевагу «мирному возз'єднанню».

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