Тайвань заявив про навчання Китаю з понад 100 суднами — Taipei Times

Китай на початку місяця провів масштабні неанонсовані військові навчання навколо Тайваню та в західній частині Тихого океану, заявили тайванські посадовці. За їхніми словами, у маневрах у певний момент були задіяні понад 100 суден китайських військових і берегової охорони.

Як повідомляє Taipei Times, старший представник тайванських служб безпеки на умовах анонімності сказав, що навчання включали імітацію атак на військові сили інших держав і міста на Тайвані. Посадовець назвав ці дії кампанією «тихого залякування», спрямованою на тиск на Тайвань та інші уряди перед важливими міжнародними зустрічами.

Масштаб розгортання

За оцінкою тайванського посадовця, це морське розгортання було більшим за навчання Justice Mission 2025 — останні формально названі маневри Китаю, спрямовані проти Тайваню, які відбулися майже рік тому. У навчаннях були скоординовано задіяні сили командувань Східного, Північного та Південного театрів Народно-визвольної армії Китаю.

Тайванська сторона вважає, що масштаб операції може свідчити про відпрацювання не лише сценарію блокади Тайваню, а й ширших дій у західній частині Тихого океану. Інший посадовець із питань національної безпеки заявив, що аналіз руху авіаносної групи «Ляонін» із середини попереднього місяця показав відпрацювання прориву оборони Першого острівного ланцюга та ударів по військових силах в інших районах регіону.

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Заяви про ракетні пуски

Представник тайванських служб безпеки також заявив, що під час останніх навчань китайський підводний човен запустив міжконтинентальну балістичну ракету з Жовтого моря вглиб території Китаю. Посадовець із національної безпеки окремо повідомив про навчання із запусками міжконтинентальних балістичних ракет з підводних човнів із вод на схід від Тайваню по внутрішніх цілях.

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку цього тижня заявив, що Китай проводить у західній частині Тихого океану навчання з обмеження доступу до району, залучивши авіаносець та інші морські з'єднання. Китайська сторона назвала навчання авіаносця «рутинними» та такими, що не спрямовані проти жодної країни.

Наступного тижня Пекін прийматиме саміт лідерів АТЕС у Шеньчжені, де очікується третя цього року зустріч президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. Тайвань також бере участь у форматі АТЕС.

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