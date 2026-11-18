Тайванський посадовець із питань національної безпеки заявив, що Пекін надає тайванським підприємцям у Китаї та громадянам Китаю, одруженим із тайванцями, пільги на поїздки, щоб вони могли проголосувати на місцевих виборах на Тайвані 28 листопада. За словами співрозмовника, який говорив на умовах анонімності, пропозиції охоплюють знижки на авіаквитки, доступ до VIP-залів в аеропортах, трансфери, бронювання квитків і туристичні пакети.

Про це Taipei Times повідомила з посиланням на посадовця. Він стверджує, що ці ініціативи координують китайські державні органи, відповідальні за кампанії політичного впливу, спрямовані на Тайвань. За його словами, люди, які приймають такі пропозиції, усвідомлюють очікування китайської влади голосувати за кандидатів, яких підтримує Пекін, або ж були попередньо перевірені щодо прокитайських поглядів.

Знижки та місця на рейсах

Деякі туристичні агентства в Китаї пропонують членам китайських асоціацій тайванців та їхнім родинам знижки на авіаперельоти до 1 000 юанів, або близько 150 доларів США. Офіси у справах Тайваню на рівні провінцій та китайські авіакомпанії також організовують автомобільні трансфери для пасажирів в аеропортах, заявив посадовець.

За його твердженням, доступ до цих домовленостей мають лише тайванці, відомі своїми прокитайськими позиціями. Одна китайська авіакомпанія, за даними служб безпеки Тайваню, пропонувала 7-відсоткову знижку на квитки, доступ до VIP-залів і субсидії на трансфер до аеропорту від 100 до 400 юанів залежно від класу обслуговування. Інший перевізник нібито зарезервував по 30 місць на кожному рейсі до Тайваню приблизно 28 листопада.

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Активність у медіа та соцмережах

Посадовець також заявив, що Управління КНР у справах Тайваню та офіс у справах Тайваню провінції Фуцзянь пропонують об’єднанням тайванських бізнесменів у Китаї пакети поїздок із використанням так званих малих трьох сполучень і прямих рейсів із повіту Цзіньмень до основної частини Тайваню.

Він також пов’язав швидке поширення у китайських медіа однакових за формулюванням повідомлень про висловлювання співака Ло Та-ю з можливими спробами Пекіна посилити ці заяви. За оцінкою посадовця, це могло відвернути увагу від повідомлень про участь телеведучого Кевіна Цая в передвиборчому заході законодавця Пуми Шеня, кандидата Демократичної прогресивної партії на посаду мера Тайбея.

Окремо служби безпеки Тайваню виявили понад 2 000 підозрілих акаунтів у Threads, які, за їхніми даними, пов’язані з Китаєм і Росією. Як стверджує посадовець, такі профілі спершу публікують звичайний контент про знаменитостей, спорт та астрологію, а напередодні виборів переходять до однобоких політичних дописів.

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