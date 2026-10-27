Тайвань заявив про пильність через знімки Китаю — South China Morning Post

Міністерство оборони Тайваню заявило, що не послаблюватиме пильність щодо супутникової розвідки та збору даних з боку материкового Китаю. Заява пролунала після того, як китайський державний телеканал CCTV оприлюднив відео з детальними знімками острова, зробленими комерційним угрупованням супутників дистанційного зондування Jilin-1, повідомляє South China Morning Post.

Міністр оборони Веллінгтон Ку Лі-сюн заявив журналістам, що відомство вживатиме заходів раннього попередження та реагування. За його словами, це передбачає, зокрема, приховування, мобільність і розосередження сил, щоб гарантувати оперативну безпеку збройних сил.

Відео з пам’ятками Тайваню

CCTV оприлюднив 42-секундне відео, в якому зображення всього острова змінюються кадрами Меморіального залу Чан Кайші, Національного палацового музею, Taipei Dome, порту Тайбея, озера Сонця і Місяця та гори Юйшань. Відео було підписане формулюванням, яке представляє Тайвань як провінцію Китаю. У ролику також стверджувалося, що з космосу чітко видно кожну вулицю.

Пекін вважає Тайвань частиною Китаю та заявляє про можливість возз’єднання силою. Водночас Тайвань має власне самоврядування. Більшість країн, зокрема США, не визнають Тайвань незалежною державою, однак Вашингтон виступає проти силового захоплення острова та постачає йому озброєння.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливості супутникового спостереження

Опубліковані матеріали стали другим поспіль випадком, коли знімки Jilin-1 використали в інформаційній кампанії Пекіна навколо 25 жовтня — дати завершення японського колоніального правління над Тайванем у 1945 році. Торік Пекін офіційно визначив її як День відновлення Тайваню.

За даними китайських повідомлень, відкрито оприлюднені знімки мали роздільну здатність менш як один метр, що дає змогу розрізняти планування вулиць та інші об’єкти. Дослідник тайванського Інституту національної оборони та безпекових досліджень Джозеф Вень зазначив, що Jilin-1 демонструє здатність Пекіна вести високодетальне спостереження майже за будь-якою частиною Тайваню. Водночас можливість безперервного спостереження залежить від кількості й орбітальної конфігурації супутників, типу сенсорів та швидкості передавання й обробки зображень.

Вень додав, що тривале спостереження може надати військово корисну інформацію, зокрема про зміни кількості автомобілів біля військових баз. Прем’єр-міністр Чо Чжунтай заявив, що Тайбей зміцнює оборону через регулярний та спеціальний бюджети, а також реагує на зовнішні загрози правовими й технологічними засобами.

Читай нас у