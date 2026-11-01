Тайвань заявив про тиск Китаю на судна біля східного узбережжя — The Japan Times

Берегова охорона Тайваню заявила, що два судна берегової охорони Китаю під час нового патрулювання біля східного узбережжя острова чинили тиск на судноплавство та намагалися встановити «вигадану юрисдикцію» в цьому районі. У відповідь Тайвань направив власні кораблі для спостереження, повідомляє The Japan Times.

Патрулювання біля східного узбережжя

За даними тайванської берегової охорони, у патрулюванні брали участь два китайські судна. Китайські державні медіа оприлюднили відео, на якому один із кораблів передає радіоповідомлення про проведення правоохоронних дій та пропонує допомогу за потреби. Кому саме адресували це повідомлення, не уточнюють; на відео також показали невстановлений рибальський траулер.

Тайванська сторона заявила, що спроби Китаю впливати на судна в морі за допомогою радіозв’язку є розширенням його повноважень, порушують міжнародне право та підривають регіональну стабільність. Вона також наголосила, що Тайвань має суверенні права та юрисдикцію у виключній економічній зоні на схід від острова.

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Активність Китаю з червня

Китай посилив активність біля східного узбережжя Тайваню з червня, регулярно направляючи туди кораблі берегової охорони. Тайванські посадовці вважають, що Пекін відпрацьовує можливу морську блокаду, поєднуючи військові, воєнізовані та цивільні засоби. Тайвань розглядає цей район як важливий маршрут постачання від союзників у разі блокади або конфлікту.

Окремо берегова охорона Тайваню повідомила, що Китай у суботу направив ще один корабель поблизу контрольованих Тайванем островів Пратас у Південнокитайському морі. За її даними, від початку року Тайвань 13 разів «виганяв» китайські кораблі берегової охорони з вод навколо Пратас.

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