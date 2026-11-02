Тайвань заявив протест Китаю через оформлення запрошення на саміт APEC — Taipei Times

Тайвань заявив Китаю протест через оформлення запрошення на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва APEC, який має відбутися 18–19 листопада у Шеньчжені. Китайська сторона надіслала Тайваню лист, однак він не був формальним запрошенням, повідомляє Taipei Times з посиланням на неназваного обізнаного посадовця.

Претензії до формулювання

За словами посадовця, Китай не звернувся до Тайваню як до «Китайського Тайбею» — офіційної назви, під якою Тайвань бере участь в APEC. Посадовець назвав це відхиленням від усталеного протоколу, яке знижує статус Тайваню.

МЗС Тайваню повідомило, що негайно висловило рішучий протест діям Китаю, які, на думку відомства, підривають статус Тайваню. Міністерство заявило, що захищає права Тайваню як повноправного та рівного учасника APEC. Підготовка до участі в саміті триває відповідно до попередньої практики.

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Участь у саміті

Тайвань традиційно направляє на зустріч лідерів APEC представника, призначеного президентом. Тайванська сторона вже обрала представника на цьогорічний саміт і поінформувала про це Пекін; його ім’я має оголосити Офіс президента.

Співрозмовник видання зазначив, що Тайвань має отримувати запрошення за усталеними процедурами, як і під час торішньої зустрічі в Південній Кореї. За його словами, уряд Тайваню оцінює, чи може погодитися на нинішні домовленості.

Китай двічі приймав саміт APEC. У 2001 році Пекін надіслав Тайваню непідписане факсове повідомлення та відмовився прийняти його представника, колишнього віцепрезидента Лі Юань-цзу, після чого Тайвань бойкотував зустріч. У 2014 році заступник директора Управління у справах Тайваню Китаю особисто передав запрошення тодішньому міністру Ради у справах материка Ван Юй-чі в Тайбеї.

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