Тайвань закликав Китай не використовувати тайфун для заяв про юрисдикцію — Taipei Times

Берегова охорона Тайваню закликала Китай не використовувати тайфун для спроб заявити юрисдикцію над Тайванською протокою. Заяву зробили після того, як п’ять кораблів берегової охорони КНР стежили за вісьмома суднами берегової охорони Японії, які через тайфун Чампі шукали укриття у західних водах Тайваню, повідомляє Taipei Times.

Японські кораблі біля Пенху

Вісім кораблів японської берегової охорони рухалися на південь уздовж серединної лінії Тайванської протоки з 6:00 у четвер. Вони дісталися вод на південний захід від острова Цимей у повіті Пенху, за межами прилеглої зони Тайваню. Ця зона простягається на 24 морські милі, або 44,4 кілометра, від вихідної лінії територіального моря.

До групи входили три великі патрульні кораблі, здатні перевозити гелікоптери: Reimei, Yashima та Ryukyu. Також там були великі патрульні кораблі Taketomi, Kabira, Matsushima, Irabu та Osumi.

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Заява тайванської берегової охорони

За даними Берегової охорони Тайваню, Китай направив п’ять суден, зокрема кораблі класу 3 тисячі тонн Baita, Xiushan і CCG-2308, а також два патрульні кораблі класу 5 тисяч тонн — CCG-2501 і CCG-2502.

Відомство заявило, що японська берегова охорона мала право проходу міжнародними водами протоки відповідно до міжнародного права та гуманітарних принципів мореплавства. Тайванська сторона назвала стеження за іноземними урядовими кораблями під час шторму спробою Китаю незаконно встановити контроль над протокою. Берегова охорона Тайваню повідомила, що веде всепогодне спостереження за китайськими суднами та готова вживати необхідних заходів для захисту свободи судноплавства, безпеки на морі й національної безпеки.

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