Тайвань закриє офіс у Папуа Новій Гвінеї — South China Morning Post

Тайвань до кінця місяця закриє своє представництво в Папуа Новій Гвінеї після неодноразових вимог Порт-Морсбі припинити його роботу відповідно до політики одного Китаю. Тайбей також оголосив про припинення програм технічної співпраці з країною та відмову від укладання нових спотових контрактів на закупівлю скрапленого природного газу.

Як повідомляє South China Morning Post, заступник міністра закордонних справ Тайваню Чень Мін-чі заявив, що Папуа Нова Гвінея вимагала закриття представництва під тиском Пекіна. Китай вважає Тайвань частиною своєї території та наполягає на політиці одного Китаю.

Виведення персоналу

За словами Ченя, Тайвань відкличе персонал, розірве договори оренди приміщень, продасть або іншим чином утилізує службові автомобілі та інше майно. Документи з обмеженим доступом мають знищити на місці.

Заступник генерального директора департаменту Східної Азії та Тихоокеанського регіону МЗС Тайваню Лін Хун-сюнь повідомив, що перша вимога про закриття офісу надійшла 16 липня. Згодом Тайбей отримав письмове запевнення, що на припинення роботи буде близько року. Однак минулої п’ятниці влада Папуа Нової Гвінеї, за його словами, несподівано наказала тайванським працівникам залишити країну протягом тижня.

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Чень заявив, що вимога Порт-Морсбі надійшла після укладення великої угоди щодо СПГ із материковим Китаєм. Він також зазначив, що делегація Папуа Нової Гвінеї високого рівня відвідала Пекін, а прем’єр-міністр Джеймс Марапе, як очікується, поїде до Китаю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Закупівлі СПГ

Тайвань призупинив заплановані спотові закупівлі близько 500 тисяч тонн СПГ у Папуа Новій Гвінеї. Водночас чинні довгострокові контракти на постачання газу залишаються в силі.

Тайванська державна компанія CPC Corporation торік імпортувала з Папуа Нової Гвінеї 1,82 млн тонн СПГ — це становило 8% її загального імпорту газу. Папуа Нова Гвінея була четвертим найбільшим постачальником СПГ для Тайваню. МЗС Тайваню оцінює частку острова в експорті СПГ Папуа Нової Гвінеї приблизно у третину та заявляє, що зупинення спотових закупівель може позначитися на експортних і валютних надходженнях країни.

У Тайбеї заявили, що альтернативні постачальники дадуть змогу зберегти енергетичну безпеку. Депутат правлячої Демократичної прогресивної партії Ван Тін-юй назвав Австралію та США можливими джерелами додаткових поставок.

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