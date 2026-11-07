Тайвань закриє офіс у Папуа Новій Гвінеї та припинить закупівлі ЗПГ — Taipei Times

Тайвань вирішив закрити своє представництво в Папуа Новій Гвінеї, відкликати з нього весь персонал і припинити закупівлі скрапленого природного газу в цій країні. Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що ухвалило це рішення з огляду на національну гідність, дипломатичну самостійність і загальні інтереси країни.

Як повідомляє Taipei Times, тайванське зовнішньополітичне відомство пов'язало ситуацію з тиском Китаю. У міністерстві також заявили, що переглянуть і скоригують двосторонню співпрацю з Папуа Новою Гвінеєю.

Рішення щодо представництва

У липні міністр закордонних справ Папуа Нової Гвінеї повідомив, що уряд країни вирішив негайно закрити тайванське представництво. Цей крок тоді привітали в Китаї, хоча офіс упродовж певного часу залишався відкритим.

МЗС Тайваню заявило, що Папуа Нова Гвінея роками отримувала тайванську допомогу в економічній сфері, сільському господарстві, охороні здоров'я та розвитку людського капіталу. За оцінкою відомства, останні дії уряду країни підірвали взаємну довіру, сформовану впродовж років співпраці.

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Припинення закупівель газу

Тайвань також зупинив закупівлі скрапленого природного газу з Папуа Нової Гвінеї. У першій половині 2026 року країна планувала придбати приблизно 500 тисяч тонн спотового ЗПГ, однак надалі не укладатиме нових спотових контрактів із цією країною.

У тайванському МЗС зазначили, що вже оцінили внутрішній баланс попиту та пропозиції природного газу, скоригували план закупівель і забезпечили альтернативні джерела постачання. У відомстві наголосили, що припинення спотових закупівель у Папуа Новій Гвінеї та зміни у двосторонніх відносинах не вплинуть на енергетичну безпеку Тайваню.

Міністерство також звинуватило Китай у використанні політичного тиску та економічних важелів для впливу на дипломатичні рішення інших держав і звуження міжнародного простору Тайваню. У відомстві заявили, що кожна країна має самостійно визначати формат взаємодії з Тайванем без примусу з боку третіх сторін.

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