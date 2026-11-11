Тайвань запускає глобальний альянс безпілотників GUARD — Taipei Times

Тайвань оголосив про запуск Глобального альянсу безпілотних літальних апаратів для стійкості та демократії — GUARD. Ініціатива має сприяти обміну технологіями та створенню захищених ланцюгів постачання у сфері безпілотників.

Як повідомляє Taipei Times, альянс створюватимуть на основі Глобальної академії БПЛА та чинних двосторонніх форматів співпраці. Керівник робочої групи МЗС Тайваню з дронової дипломатії Цзян Чженьвей заявив, що GUARD зосередиться на зв'язках у ланцюгах постачання, міжнародній сертифікації, професійній освіті й навчанні, міжнародних змаганнях та просуванні галузевих виставок.

Вихід виробників на міжнародний ринок

За словами Цзяна, через GUARD Тайвань прагне розширити доступ місцевих виробників безпілотників до міжнародних ринків і допомогти захистити стійку та надійну екосистему БПЛА для демократичних держав.

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30 жовтня Тайванська асоціація розвитку оборонної промисловості та Глобальна академія БПЛА провели Тайванський міжнародний форум дронів. Захід також став офіційним відкриттям академії. У ньому взяли участь понад 350 посадовців, науковців і представників галузі, зокрема віцепрезидентка Сяо Бі-кім, міністр закордонних справ Лінь Цзя-лун і колишня президентка Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова.

Співпраця з європейськими партнерами

Учасники форуму обговорили критично важливі компоненти, кооперацію у ланцюгах постачання та технологічні інновації. Лінь був присутній під час підписання меморандумів між академією та її партнерами, серед яких державний Національний інститут науки й технологій Чжуншань і Польська палата безпілотних систем. Домовленості стосуються зв'язків у постачанні, технологічного обміну та професійної освіти.

На Берлінській безпековій конференції тайванська делегація наголошувала на потенціалі Тайваню долучитися до європейських зусиль зі створення безпечних і надійних ланцюгів постачання БПЛА. Представники посилалися на сильні сторони країни у виробництві напівпровідників, інформаційно-комунікаційних технологіях і точному машинобудуванні.

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