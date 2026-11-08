Тайвань засудив заяви Китаю після переговорів із Габоном — Taipei Times

Міністерство закордонних справ Тайваню засудило заяви Китаю, які, за оцінкою відомства, підривають суверенітет Китайської Республіки — Тайваню. У міністерстві наголосили, що сторони Тайванської протоки не підпорядковуються одна одній і цей факт не може бути змінений. Про це повідомляє Taipei Times.

Заява після переговорів

Китайське МЗС оприлюднило заяву після переговорів президента КНР Сі Цзіньпіна з президентом Габону Брісом Клотером Олігі Нгемою. У документі йшлося про підтвердження Габоном прихильності до принципу одного Китаю, а також містилося, за оцінкою тайванського зовнішньополітичного відомства, викривлене тлумачення резолюції Генеральної Асамблеї ООН №2758.

Позиція Тайваню щодо резолюції ООН

Резолюція №2758, ухвалена 1971 року, не згадує Тайвань і стосується питання представництва Китаю в ООН. Пекін трактує цей документ як такий, що надає йому право представляти Тайвань.

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МЗС Тайваню заявило, що китайська влада неодноразово використовує двосторонні зустрічі, щоб тиснути на інші держави та домагатися заяв, які підривають суверенітет Китайської Республіки. У відомстві також заявили, що Тайвань ніколи не перебував під владою Китайської Народної Республіки, а представляти народ Тайваню на міжнародному рівні, зокрема в системі ООН, має право лише демократично обраний уряд країни.

Тайванське МЗС також звинуватило Китай у спробах включати принцип одного Китаю до двосторонніх документів з іншими державами, щоб послабити міжнародний порядок. Відомство закликало Габон не піддаватися політичним маніпуляціям Пекіна.

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