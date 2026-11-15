Тайвань зажадав від судна КНР залишити свою економічну зону — Taipei Times

Берегова охорона Тайваню продовжує стежити за кораблями берегової охорони Китаю біля східного узбережжя острова після радіообміну щодо територіальних претензій. Як повідомляє Taipei Times, тайванський патрульний корабель Hualien виявив китайське судно берегової охорони №2503 приблизно за 40 морських миль, або 74 км, на південний схід від острова Ланью.

Радіообмін у морі

Інцидент стався у четвер близько 15:00. Китайський корабель перебував за 14 морських миль від обмежених вод Тайваню. Судно КНР передало радіоповідомлення, що проводить правоохоронне патрулювання на схід від Тайваню, а також заявило, що Тайвань є частиною Китаю і що Китайська Народна Республіка є єдиним законним урядом, який представляє Китай.

Екіпаж Hualien у відповідь заявив по радіо, що Республіка Китай, Тайвань, є суверенною та незалежною державою, а Тайвань і Китай не підпорядковуються один одному. Тайванська сторона також повідомила, що ці води належать до виключної економічної зони Тайваню, де Китай не має юрисдикції, та вимагала від китайського судна залишити район.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Подальше спостереження

Станом на 08:00 наступного дня корабель берегової охорони Китаю №2503 відійшов від району інциденту та перебував приблизно за 67 морських миль на південний схід від порту Хуалянь, повідомила Берегова охорона Тайваню. Відомство заявило, що продовжить моніторинг китайських суден і патрулювання для захисту морських прав та інтересів Тайваню.

У Береговій охороні Тайваню також заявили, що дії Китаю підривають свободу судноплавства, регіональний мир і стабільність та порушують Конвенцію ООН з морського права.

Читай нас у