Тайванський брейкер Лінь Юн-юе здобув срібло Юнацької Олімпіади — Taipei Times

Тайванський спортсмен Лінь Юн-юе виборов срібну медаль у брейкінгу серед юнаків на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі, Сенегал. Про це повідомляє Taipei Times.

Шлях до фіналу

Лінь став найкращим у своїй групі та вийшов до чвертьфіналу. Після цього він здобув перемоги у двох раундах плейоф і пробився до поєдинку за золоту медаль.

У фіналі тайванський брейкер поступився з рахунком 0:3 представникові Китаю Цуй Шен'юю. Сам Лінь назвав виступ у фіналі найкращим у своїй кар'єрі на той момент. Він також зазначив, що атмосфера Юнацьких Олімпійських ігор відрізнялася від інших міжнародних змагань і мотивувала його готуватися наполегливіше, попри додатковий тиск.

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Підсумки збірної Тайваню

Тренер команди Тайваню Сяо Шен-вень сказав, що спортсмен дотримувався запланованого ритму під час змагань. Водночас одностайне рішення суддів у фіналі, за його словами, засвідчило потребу вдосконалювати стиль та базові елементи.

Срібло Ліня стало останньою медаллю тайванської делегації на турнірі. Команда завершила Ігри з двома золотими, чотирма срібними та трьома бронзовими нагородами, посівши 19-те місце в загальному медальному заліку. Юнацькі Олімпійські ігри для спортсменів віком від 15 до 17 років завершилися у п'ятницю.

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