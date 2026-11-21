В Афганістані талібська поліція моралі, за даними Der Spiegel, посилює обмеження для медиків. Видання повідомляє, що афганські лікарі не повинні надавати жінкам допомогу навіть у невідкладних випадках.

У матеріалі, опублікованому 21 листопада 2026 року о 07:31, авторка Сюзанна Кьольб описує ці обмеження як дедалі жорсткіші. На фото до матеріалу зображено пацієнтку із супроводжувачем біля лікаря.

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Ризики для медиків

Лікар, якого видання називає доктором Ахмадом, більше не лікує жінок, зокрема власних родичок. За інформацією Der Spiegel, причиною є надто високий ризик для медиків, які надають допомогу пацієнткам. У підписі до фото видання зазначає, що такі лікарі ризикують арештом і насильством.

Підготовка акушерок

Окремим обмеженням є заборона на підготовку акушерок, про яку також повідомляє Der Spiegel. Видання оцінює сукупність цих обмежень як загрозу медичної катастрофи для жінок в Афганістані.

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