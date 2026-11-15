Талібан заборонив радіо Кандагара висвітлювати крикет — The Hindu

Влада «Талібану» заборонила радіостанціям у південному Кандагарі в Афганістані транслювати будь-який контент, пов’язаний із крикетом. Про це повідомляє The Hindu з посиланням на двох працівників місцевих радіостанцій і джерело в провінційному департаменті інформації та культури.

Заборона на коментарі та новини

Департамент інформації та культури 14 листопада 2026 року повідомив радіостанціям, що будь-які матеріали про крикет більше не дозволені. Співробітник відомства, який побажав залишитися анонімним через відсутність дозволу спілкуватися з медіа, підтвердив заборону.

За його словами, обмеження стосується не лише спортивних коментарів, а й новин про крикет та навіть повідомлень про переможний результат. Причин такого рішення він не назвав.

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Підтвердження місцевих мовників

Керівник однієї з радіостанцій у Кандагарі розповів, що отримав телефонний дзвінок від представників департаменту інформації та культури з вимогою більше не висвітлювати крикет в ефірі. Менеджер іншої місцевої радіостанції також підтвердив отримання аналогічної вказівки. Обидва співрозмовники AFP говорили анонімно з міркувань безпеки.

Крикет у країні

Кандагар є місцем перебування верховного лідера країни. Раніше влада «Талібану» демонструвала підтримку крикету: зокрема, проводила матчі під час серпневих заходів до річниці повернення до влади. Водночас таліби заборонили змішані бойові мистецтва, хоча чоловікам і хлопцям дозволено грати в крикет.

Жінкам і дівчатам в Афганістані заборонено відвідувати спортзали та займатися спортом загалом. Чоловіча збірна Афганістану з крикету нині проводить другий тестовий матч проти Зімбабве в Шарджі, Об’єднані Арабські Емірати. Крикетна рада Афганістану не надала негайного коментаря щодо рішення влади Кандагара.

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