Тамільські скотарі 1010 днів протестують через землю в Шрі-Ланці — Taipei Times

Тамільські скотарі у Східній провінції Шрі-Ланки заявляють, що вже 1010 днів проводять цілодобову акцію протесту через земельні спори. Вони стверджують, що фермери, які скористалися фінансованою державою програмою розвитку Махавелі, посягають на пасовища, якими користуються приблизно тисяча фермерів. Про це Taipei Times повідомляє з посиланням на AFP.

Голова місцевої асоціації фермерів Сінітамбі Тіягараджах заявив, що худобу нібито відстрілюють, а пасовища обприскують пестицидами або отрутою. За його словами, загинули понад 5700 корів, а численні скарги до поліції та інших органів не дали результату. Тіягараджах також стверджує, що суди неодноразово наказували виселити фермерів-поселенців, яких підтримує програма, однак вони згодом поверталися на спірні землі.

Земельні претензії громад

Суперечки про землю тривають і в інших громадах Східної провінції. Лідер корінної громади з Кунджанкулума Амбалавар Наллатхамбі Велаютхам розповів, що він і його сусіди намагалися повернутися до рисових полів, які залишили під час громадянської війни 1983–2009 років. За його словами, вони мали поновлені земельні документи, оформлені в місцевих органах влади, однак працівники Лісового департаменту Шрі-Ланки назвали ділянки заповідною територією.

Велаютхам заявив, що більшість жителів припинили домагатися повернення полів через страх можливих переслідувань. За його словами, працівники лісового відомства встановили на спірних ділянках межові знаки. Звернення до місцевої влади, прем'єр-міністра та президента, за твердженням фермера, результату не принесли.

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Позиція влади та політичні звинувачення

Земельні конфлікти у Східній провінції, де таміли є значною етнічною групою, залишаються джерелом міжетнічної напруги. Голова Спілки активістів громадянського суспільства Східної провінції Сабаратхінам Сівайоганатан заявив, що державні органи визначають оброблювані тамілами землі як лісові або природоохоронні території, перешкоджаючи їхньому розвитку та сільськогосподарській діяльності. Він зазначив, що публічної статистики щодо масштабів таких випадків немає.

Опозиційний депутат Расаманіккам Р. Шанакіян звинуватив владу у зміні етнічного складу півночі та сходу країни через державне заселення земель. Він заявив, що від 1948 року чисельність сингальського населення у Східній провінції зросла на 700%, тоді як загалом по країні — на 200%.

Уряд Шрі-Ланки заперечив спроби силоміць виселити людей із їхніх земель. Міністр довкілля Дхамміка Патабенді повідомив, що влада замовила звіт про зміни в земельних реєстрах після завершення громадянської війни та можливість їхнього виправлення. За його словами, рекомендації звіту можуть допомогти швидко й справедливо врегулювати суперечки.

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