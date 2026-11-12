В австралійському штаті Тасманія з 15 листопада 2026 року до 14 лютого 2027 року закриють окремі райони промислового вилову лангустів і морських безхребетних. Обмеження запровадив Департамент природних ресурсів і довкілля штату, щоб зменшити торговельні ризики, пов’язані із застосуванням антибіотиків у лососевому господарстві, повідомляє ABC News.

Які райони закриють

У частині Терапевтичної зони управління Південного каналу заборонять комерційний вилов лангустів і встановлення пасток для них. У Терапевтичній зоні управління Північного каналу комерційним дайверам не дозволятимуть виловлювати короткоголкових і довгоголкових морських їжаків, а також морських равликів (перивінклів).

У повідомленні для дайверів зазначено, що обмеження є складовою заходів зі зниження торговельних ризиків, пов’язаних із використанням лікувальних засобів в аквакультурі. Раніше департамент представив план збереження доступу дикого рибальства до ринків. Згідно з ним, промисел поблизу лососевих садків, де застосовують антибіотики, тимчасово припиняють.

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Застосування окситетрацикліну

Закриття пов’язане із застосуванням компанією Tassal антибіотика окситетрацикліну на лососевих фермах у Грейт-Тейлорс-Бей та Мідс-Крік у нижній частині каналу Д’Антркасто. Компанія вводить препарат ін’єкційно, а не разом із лікувальним кормом.

Представник Tassal заявив, що локальне тимчасове обмеження має захистити експортний доступ у районі, на який припадає приблизно 1,6% історичного річного вилову лангустів Тасманії. У компанії також повідомили про моніторинг для якнайшвидшого відновлення промислу. За словами представника Tassal, органи охорони здоров’я підтвердили безпеку купання та любительського рибальства.

Департамент наголосив, що рішення є запобіжним заходом для захисту доступу тасманійського дикого рибальства до ринків і не пов’язане з небезпекою для харчових продуктів. Salmon Tasmania, що представляє трьох основних виробників лосося штату, окремо подала заявку на екстрений дозвіл на використання іншого антибіотика — флорфеніколу. Попередній дозвіл на нього скасували в березні після виявлення речовини в диких морепродуктах на відстані понад 10 кілометрів.

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