Tasnim повідомило про влучання двох ракет по острову Кешм в Ірані — Jerusalem Post

На іранському острові Кешм у районі Сузи, за попередніми даними, могли влучити дві ракети. Про це з посиланням на напівофіційне іранське агентство Tasnim повідомляє Jerusalem Post.

Попередні дані Tasnim

Tasnim у суботу заявило, що початкові повідомлення вказують на влучання двох ракет по острову Кешм на півдні Ірану. Агентство додало, що офіційної інформації про можливі пошкодження на той момент не було.

У Tasnim зазначили, що оприлюднять додаткові деталі після підтвердження інциденту відповідними органами влади.

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Свідчення з району Сузи

Раніше державне іранське агентство IRNA передало слова місцевих очевидців. За їхніми даними, два снаряди атакували район Сузи на острові Кешм після того, як над островом почули звук літака.

Jerusalem Post зазначило, що це повідомлення розвивається. Дані про інцидент ґрунтуються на повідомленнях іранських агентств і свідченнях очевидців, а офіційного підтвердження можливих наслідків на момент публікації не було.

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