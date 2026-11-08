Таїланд дозволив продаж алкоголю в окремих закладах у буддійські свята — Bangkok Post

У Таїланді набули чинності нові правила, які дозволяють продаж алкоголю в окремих закладах у п’ять головних буддійських свят. Загальна заборона на продаж спиртного в ці дні по країні зберігається. Про це повідомляє Bangkok Post.

Які заклади звільнили від заборони

Винятки поширюються на пасажирські зони аеропортів, що обслуговують міжнародні рейси, ліцензовані розважальні заклади, офіційно зареєстровані готелі, а також майданчики великих національних чи міжнародних заходів, визначені Міністерством охорони здоров’я.

Також алкоголь зможуть продавати підприємства, що працюють на зразок розважальних закладів у визначених туристичних районах. Такі райони має офіційно визначати міністр охорони здоров’я за рекомендацією міністра внутрішніх справ.

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П’ять релігійних свят

Обмеження діють у день Маха Буча, день Вісака Буча, день Асалха Буча, перший день буддійського посту та в день його завершення. Оператори закладів у туристичних районах повинні запровадити перевірки та інші заходи для підтримання громадського порядку й безпеки, а також обмежувати доступ до алкоголю дітей і молоді.

Положення опублікували в Royal Gazette; воно замінило оголошення Офісу прем’єр-міністра, видане у травні попереднього року. Документ підписав 9 жовтня міністр охорони здоров’я Паттана Промпхат як голова Комітету з контролю за алкогольними напоями, а чинності він набув 7 листопада 2026 року.

У травні влада Таїланду вже переглядала правила продажу та споживання алкоголю. Тоді комітет продовжив дозволений час продажу з 11:00 до опівночі та запровадив винятки для міжнародних терміналів аеропортів, готелів, розважальних закладів і визначених майданчиків для подій.

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