Командувач Королівських ВПС Таїланду головний маршал авіації Сакесан Кантха поінформував прем’єр-міністра Анутіна Чарнвіракула про намір придбати одразу вісім додаткових винищувачів Gripen E/F. Це має замінити раніше заплановану закупівлю двома окремими партіями, повідомляє AeroTime.

Про план Кантха заявив 25 листопада 2026 року в Бангкоку після пресконференції з нагоди 90-річчя Королівських ВПС Таїланду. За його словами, профільні комітети мають подати уряду докладні бюджетні пропозиції.

Повна ескадрилья з 12 літаків

Пропозиція передбачає об’єднання другого та третього етапів програми закупівель. Разом із чотирма літаками, які Таїланд уже замовив, флот Gripen E/F має зрости до 12 машин — повної ескадрильї. За оцінкою командувача ВПС, придбання решти восьми винищувачів одним замовленням дасть змогу уникнути прогалини у спроможностях і спростити переговори щодо промислових компенсацій.

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Загальну вартість програми з 12 літаків Кантха оцінив приблизно у 60 млрд батів, або $1,77 млрд. Підготовку планують почати у 2027 році, а фінансування запитувати у 2028 фінансовому році — тоді ж мають завершити службу літаки, які замінюватимуть нові Gripen.

Перші літаки та компенсаційні заходи

План також містить 10 компенсаційних заходів. Командувач ВПС заявив, що їхні економічні вигоди для Таїланду можуть перевищити вартість усієї програми, однак подробиць не навів.

У серпні 2025 року Таїланд уклав угоду на перші чотири Gripen E/F: три одномісні Gripen E та один двомісний Gripen F. За даними Saab, вартість цього замовлення становила близько 5,3 млрд шведських крон, або $552 млн, а поставки заплановані на 2025–2030 роки. Нові винищувачі мають замінити застарілі F-16A/B на авіакрилі №1 у Накхонратчасімі. Перші Gripen E/F очікують у Таїланді у 2029 році, а всю ескадрилью — до 2037 року за умови виділення коштів.

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