Таїланд планує запровадити спецрежим для закладів Каосан і Рамбуттрі — Bangkok Post

Уряд Таїланду планує запровадити пілотний спеціальний режим для розважальних закладів на дорогах Каосан і Рамбуттрі в Бангкоку. Ініціатива має покращити дотримання законодавства в нічних закладах і запобігати корупції серед державних посадовців, повідомляє Bangkok Post.

Проблема чинного зонування

Міністр при канцелярії прем’єр-міністра Парадорн Пріссананантакул, який головував на зустрічі щодо проєкту, заявив, що учасники обговорили проблеми із застосуванням указу про зонування розважальних закладів, ухваленого у 2002 році. За його словами, документ більше не відповідає сучасним умовам.

За чинним указом розважальні заклади можуть працювати лише у трьох визначених зонах Бангкока: RCA, Патпонгу та Ратчаді. Заклади поза цими районами не можуть працювати легально. Парадорн Пріссананантакул зазначив, що це обмеження не відповідає реаліям Бангкока як великого туристичного центру.

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Подальші консультації

Як короткострокове рішення учасники зустрічі погодилися визначити дороги Каосан і Рамбуттрі пілотною зоною. Під час обговорення зосередилися на трьох питаннях: економіці, громадській безпеці та правовій визначеності.

Комісії з протидії корупції у державному секторі доручили провести консультації з відповідними відомствами. Зокрема, вони стосуватимуться можливого продовження годин роботи закладів та взаємодії з Комітетом з контролю за алкогольними напоями. Наступну зустріч для оцінки прогресу планують провести приблизно за два тижні. За даними опитування, у районах Каосан і Рамбуттрі є понад 30 розважальних та подібних закладів.

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